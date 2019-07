Cuadrado spinge James Rodriguez al Napoli: “L’Italia sarebbe fantastica per lui. Può crescere tanto…”

Sono ore calde di calciomercato per quanto riguarda il futuro di James Rodriguez. Il colombiano è accostato da tempo al Napoli anche se la trattativa non sembra decollare. Il Real Madrid è esigente e chiede agli azzurri 42 milioni di euro, cifra che De Laurentiis non sembra intenzionato a spendere.

C’è chi, poi, prova a dire la sua agevolando la trattativa. Lo juventinso Juan Cuadrado, connazionale di James, ha parlato proprio del compagno di squadra con i Cafeteros. Come riporta Il Mattino, l’esterno bianconero vede di buon occhio il potenziale arrivo dell’amico in Italia: “Per James, l’Italia sarebbe fantastica, ogni squadra sarebbe molto felice di avere un giocatore come lui. Conosciamo tutti il ​​grande giocatore che è, sarebbe una mossa molto buona per lui perché gli permetterebbe di crescere tatticamente”.

Chissà se le parti in causa ascolteranno queste parole e agiranno di conseguenza. Sicuramente, per Cuadrado sarebbe curioso ritrovare James Rodriguez da avversario diretto per lo scudetto…