Cucchi amaro sulla vicenda Suarez: “Mi vergogno di essere italiano”

Il caso Suarez continua a tenere banco nelle ultime ore, l’attaccante uruguaiano è finito nel mirino delle critiche dopo il caos legato alla farsa del suo esame di italiano svolto a Perugia. Per commentare la situazione, l’ex voce storica della Rai, Riccardo Cucchi, ha parlato a Sky Sport e non ha risparmiato parole pesanti e cariche di amarezza nei confronti della brutta vicenda.

“MI VERGOGNO DI ESSERE ITALIANO”

“In situazioni come queste mi vergogno di essere italiano, è una brutta farsa, in Italia non riusciamo a rispettare le regole. Mi fa ancora più male se penso ai cittadini che faticano a prendere la cittadinanza nel nostro Paese. Il fatto che un calciatore sia stato coinvolto in una situazione di questo genere non fa che rendere le cose ancora più tristi”. Queste le parole amare di Cucchi riguardo al caso Suarez.

