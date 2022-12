Cunha lascia l’Atletico e attacca Simeone: “C’è chi comanda e prende le decisioni”

Matheus Cunha lascia l’ Atletico Madrid per trasferirsi al Wolverhampton . Il giocatore ha salutato i tifosi sui social, attaccando però El Cholo Simeone, per la gestione di questi ultimi mesi. Queste le sue parole tramite gli account social:

"Amare e sentirsi amati. Questo non cambierà mai. Sentirsi identificati con qualcosa, sentirsi importanti, avere affetto e far parte di un’intera famiglia è diverso. A voi popolo dell’Atletico dico grazie dal profondo del mio cuore. Ci sono giocatori fantastici, come atleti e come persone. Ci sono dei tifosi che ti fanno sentire a casa, anche dall’altra parte del mondo. Il calcio è così, come qualsiasi altro lavoro: c’è chi comanda perché a un certo punto è stato molto importante, ha le sue gerarchie e prende le decisioni. Poi devi prendere anche le tue. Il mio cuore avrà sempre un posto per l’Atleti! Ho sempre dato tutto, solo perché sentivo che mi avevate dato tutto".