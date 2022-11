Cunha, niente Mondiale col Brasile: la delusione è social

Il CT del Brasile Tite ha diramato le convocazioni per il Mondiale in Qatar che scatterà tra pochi giorni. Nella Nazionale verdeoro tanti nomi illustri e anche, come era inevitabile, delle assenze. Tra queste anche Cunha, attaccante dell'Atletico Madrid, che nelle scorse ore ha mostrato tutto il suo rammarico e la sua delusione per la mancata chiamata alla rassegna iridata.