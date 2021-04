Cuore d’oro Bruno Fernandes: si ferma a giocare con i fan in strada

Dopo uno spot pubblicitario, il portoghese avrebbe fatto due tiri con qualche fan

Il calcio è dei tifosi . Questo il grido che il mondo del pallone ha sostenuto con forza soprattutto in questi giorni di grande tensione dopo l'annuncio, poi rientrato, della Superlega. E allora queste immagini riportata da ESPN non posso che far piacere agli appassionati, specie a quelli del Manchester United . Bruno Fernandes è stato protagonista di un bel gesto.

Il trequartista portoghese, come spiega l'emittente anche su Instagram, stava girando uno spot pubblicitario di cui fanno parte anche Eric Cantona e Jordan Henderson e nelle fasi successive all'evento ha deciso di fermarsi qualche istante per fare due tiri con alcuni ragazzi presenti. Una sorpresa inattesa che sicuramente è stato accolta con grande entusiasmo dai giovani. Nelle immagini che si trovano in rete, anche su Twitter, non è chiaro se si sia trattato di un gesto organizzato o meno. Indubbiamente, a vedere i commenti, conta il risultato, ovvero il grande entusiamo e la grande solidarietà mostrata dal centrocampista.