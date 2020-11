Dzyuba, ma cosa fai? Si masturba in video, la Russia annulla la convocazione

Artem Dzyuba, storico attaccante e capitano dello Zenit San Pietroburgo è stato protagonista di un clamoroso episodio a luci rosse. Il centravanti russo sarebbe stato ritratto in un video mentre è alle prese con un atto di autoerotismo. Dzyuba si sarebbe lasciato andare al piacere dopo aver notato la sua ex fidanzata Maria Orzul in un programma televisivo. Non potevano mancare le conseguenze alla vicenda che ha visto protagonista il capitano dello Zenit, che è stato di fatto escluso dalla lista dei convocati della nazionale russa.

“NON È SPORT”