FIFA 21, che svolta: sarà possibile giocare con i personaggi famosi! Arrivano Hamilton e Dua Lipa

La stagione di FIFA 21, il popolare videogioco calcistico, è iniziata ormai da oltre un mese, con tanti appassionati che sono tornati ad impugnare saldamente il joypad per tuffarsi nella nuova esperienza virtuale prodotta da EA Sports. Le novità però non sono ancora terminate, nei prossimi giorni verrà infatti rilasciato un simpatico aggiornamento che darà la possibilità ai giocatori di poter utilizzare personaggi famosi come la cantante Dua Lipa oppure il 7 volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton. Non solo, in questa speciale lista, secondo gli ultimi rumors, potrebbe trovar posto anche David Beckham. Purtroppo però queste nuove pedine non saranno schierabili in tutte le modalità ma verosimilmente solo nella modalità VOLTA, ovvero il calcio da strada, conosciuto anche come il vecchio FIFA Street.