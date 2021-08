FIFA 22, con Messi il PSG potrebbe essere prima squadra a sei stelle

Su Fifa il valore delle squadre è espresso in stelle fino ad un massimo di cinque. Con Messi, Mbappe e Neymar ipotizzare un rating più alto non è utopistico

Il PSG 2021/22, non ha ancora conquistato nessun trofeo, eppure potrebbe battere un record già adesso. Il mercato estivo è stato faraonico: Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos sono arrivati nella capitale francese facendo impazzire i tifosi parigini . Una squadra pronta a vincere tutto, in Francia e in Europa, ma nel frattempo potrebbe arrivare il primo riconoscimento.

FIFA 22 - Sui Social dell'EA Sports, la divisione di Fifa che si occupa di sviluppare i videogiochi dedicati allo sport è apparsa una curiosa domanda, che ha destato scalpore in tutti i videogiocatori e non solo: "Il PSG potrebbe essere la nostra prima squadra a sei stelle?". Ebbene si, nella storia dei videogiochi FIFA, mai ad una squadra di calcio sono state attribuite sei stelle (indicano il valore e la forza complessiva della squadra), al massimo si è arrivati ad assegnarne cinque. FIFA 22 potrebbe essere il primo videogioco ad avere nel suo roster una squadra con tale attributo. Certo non sarà la vittoria della Champions League, ma mediaticamente i parigini continuano a lasciare a bocca aperta i loro tifosi e non solo.