Gli atleti più “influenti” del 2021 per Zoomph: Dybala batte CR7 e Messi

Il sito americano Sportsproha pubblicato il ranking stilato da Zoomph nel quale vengono individuati gli atleti più influenti ai fini del Marketing nel 2021, ovvero i Most Marketable Athletes. I dati raccolti non considerano solo il numero di persone che seguono i campioni dello sport sui vari social come Facebook, Twitter, Instagram o TikTok ma anche la composizione demografica di questi seguaci e le loro affinità di consumo.