Si sa, nel calcio essere veloci è importante. Saper superare l’uomo non solo con la tecnica, in un mondo in cui l’atletismo diventa sempre più fondamentale, è davvero essenziale. In una recente classifica stilata a fine 2020 da Sky Sport, sono stati valutati i calciatori più veloci del mondo. Andiamoli a scoprire…

