Il numero 7 del Manchester United: Da Best a Cristiano Ronaldo

Da sempre, la maglia numero 7 del Manchester United ha un alone leggendario.

CURIOSITA' - Il primo è stato George Best, a rendere leggendaria la maglia numero 7. Il calciatore nordirlandese, ha trascinato il Manchester United a vincere tutto negli anni 60, in particolar modo la Coppa dei Campioni del 1968. Altro numero 7 indimenticabile, dei "Diavoli" Rossi è certamente il francese Éric Cantona. Il bomber, negli anni 90 ha realizzato 82 reti in 185 partite, con la maglia del Manchester United, ritornato dominatore del calcio inglese. Suo successore è stato David Beckham, il quale ha permesso alla squadra di Alex Ferguson, di conquistare la Champions League del 1999, nell'epica finale contro il Bayern Monaco. Cristiano Ronaldo raccoglie l'eredità del calciatore, nel 2003 e grazie alla sua classe, trascina il Manchester United a vincere la sua terza finale di Champions League, nel derby inglese del 2008, contro il Chelsea. Dopo l'addio del portoghese, altri calciatori ad aver indossato la maglia leggendaria sono stati: Owen, Valnencia, Di Maria, Depay, Sanchez e infine Cavani. Ora Cristiano Ronaldo, ha intenzione di riprendere quella maglia, per scrivere nuovi record personali, ma anche di squadra con i "Diavoli" Rossi.