Inter, Brozovic, a tutto gas sul fuoristrada

In attesa del debutto nella nuova stagione, il centrocampista croato si rilassa insieme agli amici.

DIVERTIMENTO - C'è chi, in attesa del debutto ufficiale della nuova stagione, sta trascorrendo gli ultimi giorni in vacanz,a a rilassarsi in maniera particolare. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic, centrocampista croato dell'Inter (sempre in attesa del rinnovo di contratto, in scadenza nel Giugno del 2022). Come pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, il croato se la sta spassando, insieme agli amici sul suo ATV Polaris RZR , mezzo di trasporto caratterizzato dalle strisce neroazzurre. Il video, nelle ultime ore è diventato già virale sui social.