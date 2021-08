Inter, spunta la terza maglia: ritorno al passato

Il sito specializzato footyheadlines.com, mostra delle anticipazioni della terza divisa dell'Inter.

PASSATO - A dominare sulla divisa, è il colore nero, con lo sponsor collocato sulla parte frontale. Particolare è la presenza di una banda multicolore, costituita da arancione, verde, blu e giallo. Anche il colore dello stemma ufficiale cambia, infatti c'è la scritta stilizzata in nero, su sfondo verde e intorno c'è un cerchio azzurro. La divisa è chiaramente ispirata a quella indossata dall'Inter, allenata da Giovanni Trapattoni tra il 1989 e il 1991, quella di Zenga, Bergomi, ma anche del trio tedesco formato da Matthäus, Brehme e Klinsmann. Ricordiamo che in quel triennio, l'Inter conquistò una Supercoppa nel 1989 e una Coppa UEFA, in finale contro la Roma, nel 1991.