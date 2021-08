Juventus, partenza così brutta non si verificava da 11 anni

Partenza a rilento dei bianconeri, ma la Juventus ha tutto il tempo per ingranare la marcia.

La Juventus, non ha cominciato bene, questa nuova stagione. Un punto in due partite non è certamente l'andamento di una squadra che parte per lo scudetto, ma i bianconeri hanno tutto il tempo di rifarsi nonostante il -5 da Inter, Roma, Lazio, Milan e Napoli.

PRECEDENTE - La Juventus, negli ultimi 11 anni, solo in una circostanza era partita peggio, zero punti nelle prime due giornate, del campionato 2015/16. Nonostante ciò, alla fine la squadra conquistò nuovamente lo scudetto, al termine di quell'annata. L'ultima volta che i bianconeri, collezionarono un punto in due partite, risale alla stagione 2010/11. La squadra allenata da Gigi Delneri perse la prima partita in casa del Bari, mentre nella seconda giornata pareggiò per 3-3 contro la Sampdoria. Sicuramente si tratta di situazioni diverse, quella era una Juventus in ricostruzione, questa invece ha grandi potenzialità, ma certamente ci vorrà un lavoro certosino da parte di Massimiliano Allegri, per rimettere in corsa scudetto la sua squadra.