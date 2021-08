L’abbraccio tra Mancini e Vialli diventa un murales

Il celebre artista, ha voluto immortalare l'abbraccio tra il CT e Gianluca Vialli, vera immagine simbolo di Euro 2020.

Un importante artista della "street art italiana", Gionata Gesi , in arte " Ozmo " (il quale ha realizzato in passato, tante opere d' arte, nelle più importanti capitali del mondo), ha deciso di realizzare uno splendido murales, che riguarda da vicino la Nazionale Italiana di Calcio , vincitrice dell'ultimo Europeo disputato. Ricordiamo che lo stesso autore, ha realizzato anche il murales dedicato a Willy, giovane 21enne, ucciso durante un pestaggio, a Frosinone.

MURALES - Il CT dell'Italia Roberto Mancini e Gianluca Vialli, grandi amici, fin dai tempi in cui militavano nella Sampdoria, sono stati ritratti, nel toccante abbraccio, dopo la vittoria dell'Europeo, in un murales, rappresentato su un muro del centro sportivo di Adria, in provincia di Rovigo. L'artista "Ozmo", ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che ritrae la sua opera d'arte, lasciando anche un messaggio di profonda soddisfazione.