Manchester City, svelate le statue di Kompany e David Silva

Questa mattina il club inglese ha presentato le creazioni, dedicate ai due campioni, che in passato hanno vestito la maglia dei "citizen".

CURIOSITA'- Le statue di questi campioni, sono state svelate ai tifosi questa mattina, accompagnate da un video realizzato appositamente. Situate sul lato est dell'Etihad Stadium, le creazioni sono state realizzate dal celebre scultore Andy Scott. L'artista per realizzarle, ha utilizzato migliaia di pezzi saldati di acciaio zincato. La particolarità, che caratterizza le due opere è che di notte esse saranno illuminate. Grande soddisfazione, da parte di Andy Scott: "È una cosa eccitante creare qualcosa che diventa parte di quel paesaggio, che significa così tanto per così tante persone. I progetti calcistici, in particolare generano e incarnano quel senso di orgoglio che, le persone hanno per un luogo e un club. Spero che i fan del Manchester City apprezzino queste opere d'arte come una celebrazione di questi due iconici calciatori. Sono stato profondamente onorato, quando mi è stato chiesto di realizzarle e ho fatto del mio meglio per rendere loro giustizia". Il presidente del Manchester City Al Mubarak, è soddisfatto della realizzazione delle due statue: "Spero che le statue provochino ricordi dei momenti davvero magici creati da entrambi questi campioni in 10 anni". Anche gli stessi Kompany e David Silva, hanno manifestato la loro gioia e contentezza.