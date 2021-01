McKennie derubato ma… in buona compagnia: da Cristiano Ronaldo a Icardi, i giocatori (ed ex) che hanno subito delle rapine…

Non solo fama e gloria, ma anche episodi negativi e spesso anche piuttosto spaventosi. I calciatori, o ex calciatori, specie negli ultimi anni, sono andati incontro a diversi momenti controversi legati alla loro ricchezza. Sono tanti i professionisti del pallone che hanno subito rapine nelle proprie abitazioni o addirittura scippi in piena regola per strada. L’ultimo della lista è il centrocampista della Juventus Weston McKennie. L’americano ha avuto “il benvenuto” dai malavitosi di Torino. Mentre il giocatore era in campo nei quarti di Coppa Italia contro la Spal, mercoledì sera, i ladri hanno svaligiato la sua villa in strada Valpiana. Queste persona sarebbero entrate dopo aver forzato una finestra del bagno senza essere visti dagli altri residenti del complesso di case. Il bottino sarebbe di vestiti di valore e scarpe.

Il giovane calciatore, però, non è certo da solo e, anzi, è in buona compagnia tra chi ha subito atti simili…