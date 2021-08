Onefootball, in arrivo Serie A e altro ancora

Onefootball si conferma un punto di riferimento per lo streaming in chiaro, in Italia.

Redazione ITASportPress

Il rapporto tra lo sport, in particolare il calcio, e lo streaming sarà uno di quelli destinati a durare nel tempo. Da ormai quattro stagioni DAZN è sbarcata nel nostro campionato e da quest'anno i diritti di una partita a settimana di Champions League sono finiti in esclusiva in mano a Prime Video, ma non è ancora finita qui.

STREAMING - OneFootball ha acquisito i diritti per trasmettere le partite in diretta di diversi campionati e competizioni da tutto il mondo. L'accordo include la Serie A, ma anche la Primeira Liga Portoghese. L'app mostrerà anche gli highlights del campionato italiano, i quali saranno disponibili a partire dalla mezzanotte dopo ogni partita. L'offerta dimostra come OneFootball sia il punto di riferimento per quel che riguarda lo streaming in chiaro in Italia. Le migliori partite di 12 competizioni saranno disponibili per gli utenti completamente a costo zero. Oltre alla Serie A e al Campionato Portoghese, sono inclusi il Campionato Scozzese, la Champions League Asiatica, le Qualificazioni delle squadre Asiatiche per il Mondiale 2022, il Campionato Messicano, il Campionato Giapponese, il Campionato Cinese, la Champions League Nordamericana e l'USL Championship.