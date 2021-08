Pallone d’Oro potrebbe tornare in Italia 15 anni dopo

Jorginho sembra il favorito per la conquista del Pallone D'oro, premio che non viene assegnato ad un calciatore italiano da ben 15 anni.

PALLONE D'ORO - Inutile negare, che nel centrocampista italiano, molti vedono il prossimo pallone d'oro. I trionfi di squadra e le prestazioni individuali, sono da sempre due canoni fondamentali, per puntare a vincere il premio assegnato da France Football. Sarebbe un bel riconoscimento, non solo per il calciatore, ma per tutto il movimento Italiano. L'ultimo calciatore azzurro, a vincere il Pallone D'Oro è stato Fabio Cannaro, proprio nel 2006, anno della vittoria del Mondiale. Prima di lui, ci sono stati : Paolo Rossi nel 1982 (anche lì vittoria del Mondiale), Rivera nel 1969 e Omar Sivori nel 1961 (calciatore oriundo italo-argentino). Chissà che il precedente di Cannavaro non possa portare bene allo stesso Jorginho...