Parco auto, piscina interna e 7 camere da letto: Aubameyang, la nuova villa è da sogno!

Il calciatore e capitano dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang mette a segno un’importante rete dal punto di vista…immobiliare! Il calciatore con un passato nel Milan, ha infatti fatto abbattere una vecchia villa degli anni ’30, per far costruire sullo stesso terreno la sua nuova e splendida dimora, mostrata dal The Sun.

La nuova villa del fuoriclasse dei Gunners è dotata non solo di una splendida palestra, ma anche di una nuova piscina, un reparto bagno con Jacuzzi, bagno turco e sauna.

LA NUOVA CASA DI AUBAMEYANG

È una vera e propria dimora da sogno quella dell’ex attaccante del Borussia Dortmund. La mega villa, sarà dotata anche di un enorme parco auto, utile per la grande collezione di macchine del calciatore che guadagna circa 350.000 dollari a settimana. Inoltre, la casa sarà dotata dei più moderni comfort e di una sala intrattenimento, oltre a 7 stanze da letto!