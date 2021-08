PSG, svelata una curiosità su Messi in un libro

Il giornalista britannico Simon Kuper, nel suo ultimo libro, racconta di una particolarità che caratterizza l'ex calciatore del Barcellona.

PARTICOLARITA' - Il giornalista britannico Simon Kuper, che pubblica rubriche sportive sul Financial Times e collabora con diversi media internazionali, ha recentemente pubblicato un libro dal titolo "The Barcelona Complex: Lionel Messi and the Creation - and the Deconstruction - of the Greatest Football Club", in cui viene svelato un curioso retroscena legato all'attaccante argentino. Secondo quando riportato da Kuper, Messi durante i primi 5 minuti di ogni partita cammina per il campo, guarda ciascuno dei suoi avversari e controlla dove essi si posizionano. Potremmo dire che questa particolare abitudine è una fase preparatoria allo svolgimento della partita. Pep Guardiola allenatore di Messi tra il 2008 e il 2012, aveva narrato in precedenza, qualcosa di simile descrivendo Messi:"Dopo cinque, dieci minuti, ha una mappa negli occhi e nel cervello, per sapere esattamente dove sono gli spazi ".