Samp e Genoa, i conti in rosso dei club si ripercuoto sulle aziende dei patron

La pandemia continua a non lasciare scampo ai conti delle società.

SAMPDORIA - Focus di calciofinanza.it sui conti delle due squadre di Genova : per la Sampdoria, la perdita di 14,7 milioni segnata nel 2020 impatta i numeri di Sport Spettacolo Holding (SSH), la società-cassaforte che Massimo Ferrero, patron blucerchiato, controlla attraverso il suo Rosan Trust. A riportarlo è Milano Finanza, che sottolinea come il bilancio 2020 di SSH sia stato chiuso con un utile di 465mila euro, in netto calo rispetto ai 2 milioni del precedente esercizio. La quota del 99,96% nella UC Sampdoria è risulta iscritta a 40,6 milioni nell’attivo da 68,6 milioni del bilancio di SSH. L’assenza di svalutazione del club è dettata dalle trattative del calciomercato, che potrebbero far emergere plusvalenze nel bilancio del club. Anche perché, si legge nella relazione sulla gestione, “i valori di mercato della rosa di Ferrero sono mediamente superiori a quelli di iscrizione in bilancio”.

GENOA - Se Ferrero non ride, anche Preziosi piange e segna numeri in rosso anche a causa del club. Come riporta Milano Finanza, il 2020 di Fingiochi, società che l’imprenditore controlla attraverso Preziosi Participations e Bribri, si è chiuso infatti con una perdita di quasi 4 milioni di euro rispetto all’utile di 4,1 milioni del precedente esercizio. Il quotidiano sottolinea che il passivo è dovuto alle svalutazioni salite anno su anno da 800mila euro a 5,7 milioni e costituite per circa 3 milioni dal writeoff sui finanziamenti concessi al Genoa, che ha chiuso il 2020 in perdita per 33,4 milioni e il cui 99,89% in bilancio è iscritto a zero. Il club rossoblù ha chiuso il 2020 in rosso dopo l’utile di 10 milioni del 2019, sia a causa degli effetti economici della pandemia, sia a causa di minori plusvalenze rispetto all’anno precedente. Il Genoa registrava un patrimonio netto positivo di 14,4 milioni di euro.