Toni derubato ma… in buona compagnia: da Cristiano Ronaldo a Icardi, i giocatori (ed ex) che hanno subito delle rapine…

Non solo fama e gloria, ma anche episodi negativi e spesso anche piuttosto spaventosi. I calciatori, o ex calciatori, specie negli ultimi anni, sono andati incontro a diversi momenti controversi legati alla loro ricchezza. Sono tanti i professionisti del pallone che hanno subito rapine nelle proprie abitazioni o addirittura scippi in piena regola per strada. L’ultimo della lista è Luca Toni, ex bomber di diverse squadre nonché campione del Mondo con l’Italia nel 2006.

L’ex centravanti, però, non è certo da solo e, anzi, è in buona compagnia…