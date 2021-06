Cutrone: “Carico e voglioso di rimettermi in gioco. Emozionato per Locatelli”

L'attaccante italiano tra presente e futuro

NAZIONALE - Cutrone si è soffermato su Locatelli, suo compagno ai tempi del Milan e con la Nazionale minore: "Ero emozionato per lui, sapevo quanto ci tenesse, sono davvero contentissimo. So il percorso che ha fatto e spero che continui così. Sono cresciuto con lui, da quando abbiamo 10 anni, non ci siamo più staccati perché c’è stato subito feeling. Per me è come un fratello", ha detto l'attaccante. "L’Europeo con l'Under 21? Siamo stati un po’ sfortunati, avremmo meritato qualcosa in più. Sono comunque contento di aver giocato questo Europeo, al mio fianco avevo una squadra piena di uomini e sono fiero di averlo fatto. L’Italia di Mancini? C’è un ambiente positivo, si respira entusiasmo anche da fuori. Si vede che stanno bene. Questo tipo di atteggiamento aiuta anche nei risultati".