Da Cristiano Ronaldo a… Ganz: Sorrentino para un altro rigore e scherza sui social…

Stefano Sorrentino ha detto addio al calcio giocato dopo una lunga carriera passata tra i pali. Sicuramente tra i portieri italiani più forti del nostro campionato, il classe 1979, ritiratosi di recente, è ancora protagonista in porta. In tanti ricorderanno il rigore parato niente meno che a Cristiano Ronaldo quando vestiva la maglia del Chievo. Nelle scorse ore, l’ex portiere è riuscito di nuovo a far suo un tiro dagli undici metri, questa volta ad un ex grande goleador come Maurizio Ganz.

Sorrentino: “La tigre perde il pelo ma non il vizio”

A poco più di un anno di distanza da quel rigore parato a Cristiano Ronaldo, Sorrentino ci “ricasca” e nello stesso stadio compie un altro intervento che evita il gol. Certo, la “Partita del Cuore” aveva ben altro significato, ma togliersi la soddisfazione di essere ancora decisivo è senza dubbio importante.

Proprio Sorrentino su Instagram ha voluto scherzare sul suo gesto tecnico: “La tigre perde il pelo ma non il vizio”, ha scritto l’attuale dirigente della Torinese pubblicando le immagini del suo intervento. Complimenti!