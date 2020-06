Da eroe del Triplete a imprenditore: Arnautovic lancia il suo brand

E’ proprio vero che la vita sa essere piena di sorprese. Succede a tutti di riscoprirsi vincenti in ambiti insoliti. E’ accaduto anche a Marko Arnautovic: l’ex attaccante dell’Inter, vincitore del Triplete nel 2010, ha deciso di dedicarsi a una nuova attività. Il giocatore austriaco non abbandona il calcio, dal momento che è ancora adesso uno dei punti di forza dello Shanghai SIPG. Tuttavia ha deciso di lanciare il proprio brand: produrrà un gin particolare, realizzato con albicocche austriache e prugne serbe in bottiglie da mezzo litro. Manco a dirlo, si chiamerà “Arnautovic Gin”. L’annuncio è arrivato sui suoi canali social. Ai microfoni di Sky Sport Austria, l’ex Inter ha spiegato perché vale la pena acquistare il suo prodotto: “Lo faccio io, quindi è certamente buono. I succhi di frutta li lascio ad altri”. Facile, no?