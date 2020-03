Da portiere a medico, il parere di Boranga: “La FIGC imponga il tampone”

Dalla porta da difendere alle malattie da combattere. Si potrebbe affermare che la vita di Lamberto Boranga sia sempre stata”in difesa” per gli altri, dai compagni sul campo di gioco ai pazienti. Infatti ora l’ex portiere svolge la professione di medico. Queste le sue raccomandazioni ai calciatori riportate da Il Mattino: “I giocatori difficilmente possono infettarsi o comunque la malattia si svilupperebbe in modo diverso. Le difese immunitarie sono più alte della media e l’apparato cardiaco come quello polmonare, sono al top. La Federazione però dovrebbe imporre il tampone a tutti i calciatori che entrano in campo, tanto i soldi della FIGC ci sono. Sarebbe un buon modo per mettere in sicurezza le squadre e i singoli calciatori. Perché anche un solo portatore sano in spogliatoio potrebbe diventare un casino per tutti”.