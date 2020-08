Da portiere ad allenatore: il percorso seguito da Dida, ma non solo

Nel corso degli anni numerosi portieri, una volta appesi i guanti al chiodo, hanno deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Tra questi, oltre Dida, troviamo tanti altri esempi illustri.

L’ex portiere del Milan, Dida, è ufficialmente il nuovo allenatore dei portieri rossonero. Da giocatore il brasiliano è stato in Lombardia per otto anni consecutivi, dal 2002 fino al 2020, raccogliendo più di 300 presenze in tutte le competizioni. La sua esperienza fuori dal campo di gioco è iniziata allo Shenzen, squadra in cui nel 2016 ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico.