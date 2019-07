Dal Belgio, il Napoli mette nel mirino Onyerkuku. Il prezzo è invitante

James Rodriguez resta il grande obiettivo del mercato del Napoli, la trattativa per il colombiano è molto complicata per le resistenze del Real Madrid, ma De Laurentiis ancora non ha perso tutte le speranze anche se comincia a guardarsi intorno a caccia di altri rinforzi per il reparto offensivo.

Non può essere certamente un’alternativa ad un giocatore del calibro di James, ma Henry Onyerkuku è l’ultimo nome accostato al club partenopeo. La suggestione arriva dal Belgio dove il portale Le Soir spiega come gli azzurri abbiano preso informazioni sul nigeriano classe 1997 di ruolo esterno d’attacco che può giocare su entrambe le fasce, cosa che lo renderebbe molto adatto al 4-3-3 giocato da Ancelotti la scorsa stagione, ma anche al 4-2-3-1 su cui il tecnico potrebbe virare quest’anno per inserire al meglio Rodriguez.

Onyerkuku è di proprietà dell’Everton, anche se in Premier non ha mai giocato: due anni fa ha giocato in prestito all’Anderlecht mentre nella stagione appena conclusa si è messo in evidenza nel Galatasaray dove ha segnato 14 gol in 31 partite di campionato. Il club inglese non sembra nonostante l’ottimo rendimento disposto a dargli una chance per le tante alternative in rosa e punta a monetizzare al massimo la sua cessione e l’ottima stagione disputata in Turchia. I Toffees potrebbero accontentarsi di una cifra vicino ai 15 milioni di euro, un investimento che potrebbe stuzzicare il Napoli sempre pronto a prendere giovani di talento da valorizzare.