Dal Brasile, il Genoa riporta in Italia Bruno Peres

Il Genoa piomba su Bruno Peres e spera di riportarlo in Italia. L’esterno brasiliano, di proprietà della Roma ma attualmente in prestito ai brasiliani del San Paolo, potrebbe essere il rinforzo giusto per i rossoblù.

Attualmente il calciatore è in prestito con diritto di riscatto al club brasiliano dove non sta trovando molto spazio. Arrivato in Brasile la scorsa stagione, il rendimento di Bruno Peres nel 2019 non è stato all’altezza delle aaspettative. Ecco perché appare molto difficile che il club possa riscattarlo dalla Roma.

In questo senso, il Genoa, secondo quanto riporta Globoesporte, potrebbe dare una scossa e anticipare la fine del rapporto tra le parti. L’esterno ha un contratto in essere con la Roma fino al 2021 e il Grifone spera di inserirsi e convincere Bruno Peres a tornare in Italia prima della fine del suo prestito con il club paulista.