Dal calcio all’hockey: Shevchenko dà inizio ad un match di Champions

L'ex CT dell'Ucraina protagonista anche per un match di hockey su ghiaccio

Redazione ITASportPress

L'ex CT dell'Ucraina Andriy Shevchenko potrebbe guidare presto di nuovo un'altra Nazionale. Dopo aver lasciato la guida della squada del suo Paese, l'ex attaccante è stato accostato all'Uzbekistan. Ma in queste ore, oltre a far parlare di sé per questioni legate al suo futuro da allenatore, l'ex fuoriclasse anche del Milan si è fatto notare per un momentaneo "cambio di sport".

Shevchenko è stato ospite illustre di una partita di Champions di hockey tra l'HC Donbass e il Rungsted. Nessuna veste da giocatore, ma solo autore della rimessa di gioco per iniziare il match. Come si vede dalle foto condivise dal profilo Instagram del Donbass, l'ex attaccante è stato coinvolto in occasione della prima partita del torneo vista la sua grande fama da sportivo nel Paese: "La partita d'esordio del Donbass in ChampionsHockey è iniziata con una simbolica rimessa laterale del vincitore della Champions League, vincitore del Pallone d'Oro e leggenda del nostro sport Andriy Shevchenko", le parole pubblicate sul social network dalla società.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro Shevaha optato per cambiare un po' "terreno di gioco" e, visto il ghiaccio, per rinfrescarsi le idee...