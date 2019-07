Dal Chievo al Bayern Monaco: Vignato sogna la Bundesliga ma…

Si è messo in mostra nella battute conclusive dello scorso campionato. Emmanuel Vignato, classe 2000 del Chievo Verona, adesso sogna in grande e potrebbe essere venduto addirittura al Bayern Monaco.

Dieci presenze e una rete nella stagione 2018-19, tanto è bastato per far accendere i radar ai campioni di Germania. Vignato sogna il grande salto ma il Chievo oppone resistenza. Stando a quanto riporta L’Arena, infatti, i veronesi non vorrebbero cedere il loro talento alle condizioni imposte dai bavaresi.

Nonostante Vignato abbia trovato un accordo di massima con il club tedesco, il Chievo fa muro sul prezzo e vorrebbe rinnovaragli il contratto – in scadenza nel 2020 – in modo da avere maggiore peso nelle richieste economiche. Il classe 2000 vorrebbe andare in Germania dove verrebbe parcheggiato nella seconda squadra della Baviera, appena promossa nella Serie C tedesca, dove potrebbe crescere e diventare ancora più forte ed essere poi pronto per il grande salto in Bundesliga.