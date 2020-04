L’emergenza Coronavirus si è abbattuta come un uragano sul mondo del calcio. Attualmente si discute sull’eventuale ripresa delle competizioni a partire da giugno. Tuttavia, in alcuni casi resta ancora viva l’ipotesi di un clamoroso annullamento della stagione in toto. Uno scenario difficilmente contemplabile secondo molti, ma ancora teoricamente realizzabile. Ne è convinto il Daily Mail, che ha sottolineato come siano messi in pericolo diversi primati ottenuti finora.

