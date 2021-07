Dal Massimino di Catania all’Olimpico, Diletta Leotta svela la crescita professionale

Diletta Leotta accoglie con un sorriso i nuovi talent e conduttori di Dazn

Dazn trasmetterà tutte le partite della Serie A avendo acquisito i diritti tv fino al 2024. Testimonial della piattaforma streaming è Diletta Leotta che alla Gazzetta dello Sport ha detto: «È una bellissima opportunità. Vogliamo offrire un prodotto diverso usando un linguaggio fresco che avvicini le nuove generazioni, ma mantenendo sempre un altissimo livello di credibilità: la sacralità del calcio in Italia va preservata pur cambiando le modalità del racconto. In questi anni a Dazn credo di essere cresciuta molto dal punto di vista professionale. Ho imparato la gestione dell’imprevisto. Ho studiato tantissimo, anche più di quanto mi sarebbe servito: magari in diretta dico solo il 10% delle cose che so, ma l’importante è essere preparati». Tifosa Diletta resta la padrona di casa, ma non è l’unico volto femminile di Dazn: «E sono entusiasta dell’allargamento del gruppo, anche perché avremo molto più lavoro. A me piace il gioco di squadra, in cui i ruoli sono definiti e in cui ciascuno riesca a far emergere la propria personalità e le proprie qualità. Io ho uno spirito versatile, mi piacciono le nuove sfide e anche per questo motivo ho recitato nel film di Alessandro Siani che uscirà verso la fine dell’anno (“Chi ha incastrato Babbo Natale?”)». Sono lontani i tempi in cui Diletta andava allo stadio Massimino (ex Cibali) di Catania ad applaudire la squadra della sua città: «Dopo tanti anni sono tornata in tribuna a fare la tifosa poche settimane fa, all’Olimpico per Italia-Turchia. Sensazione strana non dover correre giù a fare le interviste. Ma è stato molto bello, perché l’Italia ha vinto e perché mi mancava vivere lo stadio da tifosa».