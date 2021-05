Dal Pino: “Servono riforme e anche sacrificio su stipendi dei calciatori”

Parla il presidente della Lega Serie A

FORMAT SERIE A - "Riduzione Serie A a 18 squadre? Un tema molto caro a tante società. Ma si deve partire dal principio che il sistema così non sta più in piedi. Dal 2024 abbiamo la nuova Champions con molte più gare e occorrerà cambiare. Noi abbiamo iniziato dalla Coppa Italia. I giocatori non sono delle macchine. Dobbiamo costruire qualcosa che sia funzionale al sistema". "Esclusione squadre di Serie C? Credo ci siano le condizioni per aver trovato un accordo. In settimana avremo novità. Chi vince la Coppa Italia direttamente in Champions? Non decidiamo noi ma è un tema che riguarda la Uefa ma mi pare possa essere un bel modo per dare maggiore rilievo alla competizione".