Dal Portogallo: Cristiano Ronaldo non si ritirerà dalla nazionale

Uno dei giocatori più attesi per il Mondiale in Qatar era Cristiano Ronaldo. L'obiettivo del fuoriclasse era quello di trascinare i luisitani verso la conquista del campionato mondiale, ma così non è stato vista l'eliminazione col Marocco. Per CR7 è stato un Mondiale molto travagliato, viste anche le due panchine nelle fasi a eliminazione diretta.