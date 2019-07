Dal Portogallo, il Napoli pensa a Rafael Leao: pronta una maxi-offerta

Il Napoli cerca un rinforzo per il reparto offensivo e nonostante tenga sempre sotto controllo la situazione di Mauro Icardi sta pensando anche alle alternative e nel mirino ha messo l’attaccante portoghese Rafael Leao del Lille.

Il portoghese classe 1999 piace a tanti club, anche all’Inter in Italia, ma soprattutto ad Everton e Valencia e secondo quanto riportato da A Bola, il club azzurro è pronto a presentare un’offerta tra i 32 e i 37 milioni di euro. Rafael Leao si è messo in evidenza nel club francese nell’ultima stagione segnando 8 gol in 24 partite dopo essersi svincolato dallo Sporting Lisbona dove aveva esordito nel campionato portoghese a neanche 18 anni.