Dalian Yifang, Carrasco: “Mi manca l’Europa, ma lasciare la Cina è difficile…”

Ha lasciato l’Europa nel febbraio 2018 per intraprendere l’avventura cinese, ma adesso, Yannick Ferreira Carrasco, tornerebbe volentieri nel vecchio continente. A confessarlo, ai microfoni di RTBF, lo stesso ex attaccante dell’Atletico Madrid, oggi in forza al Dalian Yifang.

EUROPA – “Il ritorno in Europa è stata un’opzione già nella passata finestra di mercato, mi sarebbe infatti piaciuto tornare per motivi personali. Non è che non mi piaccia il calcio cinese, ma vorrei tornare vicino alla mia famiglia e giocare in un grande torneo. Nelle scorse settimane ho parlato con diversi club, ma è difficile lasciare la Cina. Ora, però, mi sto concentrando solamente sul finale di questo campionato, poi vedremo a gennaio cosa succederà”.