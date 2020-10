Dalla batosta di Old Trafford al Mineirazo. Non solo Ajax, quante goleade nel calcio

La goleada dell’Ajax non è di certo passata inosservata, un 13-0 al Venlo a 10 anni esatti da un Psv-Feyenoord terminato 10-0. Sono tante le partite vinte con uno scarto così netto nella storia del calcio

MANCHESTER-ROMA

Ad aver provato sulla propria pelle una batosta colossale è stata la Roma, che nell’Aprile 2007 venne travolta dall’uragano Manchester United ad Old Trafford nei quarti di finale della Champions League 2006-07. Una delle partite più tristi della storia della società capitolina.

MINEIRAZO

Müller, Klose, Kroos (doppietta), Khedira e Schürrle (doppietta) nel 2014 hanno annichilito il Brasile nella semifinale dei Mondiali brasiliani nel 2014. Una delle serate più brutte della storia della Selecao, che venne travolta dal carrarmato tedesco di Loew, laureatosi poi campione nella finale contro l’Argentina. La partita ebbe poi il riconoscimento di “Mineirazo”.

IL DERBY DEL 2001

Uno dei ricordi più dolorosi della storia dell’Inter, una delle giornate più importanti della storia rossonera. Lo storico derby dell’11 maggio 2001. Tardelli sedeva sulla panchina nerazzurra, Cesare Maldini su quella rossonera in un derby totalmente atipico, visto che le milanesi non passavano momenti felicissimi. Quel giorno un insolito Gianni Comandini decise di prendersi la scena con le uniche due reti segnate con la maglia del Diavolo. Risultato finale, 6-1 per il Milan. Una giornata più nera che azzurra per i tifosi dell’Inter.

UNITED-CITY 1-6

Il Manchester City di Balotelli e Mancini vinse un clamoroso derby di Manchester per 6-1 nell’ottobre 2011. Supermario, Aguero, Silva e Dzeko, autore di una doppietta, travolsero il Manchester United. Balotelli, dopo la rete realizzata mostrò una particolare maglia che recitava: “Why always me? ”

JUVENTUS-INTER

Derby d’Italia, totalmente insolito eppure storico quello andato in scena nel 1961. Si trattava di un Juve-Inter pieno zeppo di polemiche, in quanto fu una ripetizione della partita assegnata, in un primo momento, a tavolino ai meneghini a causa dell’impossibilità di giocare la gara stessa. Finì 9-1 per la Juventus.