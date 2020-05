Dalla Cina alla Premier League, Van Bronckhorst: “Sogno di allenare in Inghilterra”

Intervistato da Sky Sports, Giovanni van Bronckhorst ha parlato così della sua avventura alla guida del Guangzhou R&F in Cina e dei suoi obiettivi futuri. L’ex calciatore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Arsenal e Barcellona, ha ammesso di avere una grande ambizione e di sognare, un giorno, di allenare in Premier League.

SOGNO E MAESTRI – “Adesso mi sto godendo il mio lavoro in Cina, ma avevo delle ambizioni da giocatore e le ho, ovviamente, anche da allenatore”, ha ammesso van Bronckhorst. “Penso per esempio alla Premier League: è il miglior campionato del mondo e mi piacerebbe lavorarci un giorno, è questa la mia aspirazione”. E sugli allenatori che ne hanno influenzato il modo di pensare da mister: “Pep (Guardiolan ndr) è un allenatore che sta influenzando molti giovani allenatori. Ho passato del tempo con lui a Manchester e ho potuto ammirare diverse cose mai viste prima. Devo dire che è stato sempre molto disponibile con me e mi ha arricchito. Anche Jurgen Klopp sta facendo un ottimo lavoro a Liverpool”.