Dalla Francia, Ancelotti in contatto col Psg: è lui il dopo Tuchel

Potrebbe esserci un ritorno al passato per Carlo Ancelotti. Il momento delicato in casa Napoli potrebbe concludersi con l’addio. Difficile ipotizzare il divorzio immediato tra le parti, ma se i risultati delle prossime gare non dovessero essere positivi, sono già pronte diverse soluzioni.

Dalla Francia, intanto, si portano avanti e il portale footmercato.net parla già della prossima stagione. Secondo quanto si apprende, Ancelotti si sarebbe già messo in contatto con il Paris Saint-Germain, suo vecchio club, e potrebbe prendere il posto di Thomas Tuchel. Sei anni fa il tecnico emiliano lasciò il Psg dopo delle incomprensioni con il patron Al-Khelaifi che secondo i media transalpini sarebbero state superate. L’attuale allenatore del Napoli, sponsorizzato da alcuni senatori come Thiago Silva e Verratti, avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Ligue 1.