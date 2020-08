Dalla Francia: è Zidane l’allenatore migliore del mondo

Zinedine Zidane è l’allenatore migliore del mondo, almeno per quanto riguarda i club. Il tecnico del Real Madrid si è preso la prima pagina de L’Equipe, battendo in questa speciale classifica due mostri sacri come Jurgen Klopp e Pep Guardiola.

Zidane: il migliore del mondo

Non fa giri di parole il quotidiano francese che scrive in prima pagina: “Meilleur entraineur de club”, ovvero il miglior allenatore di un club. E in effetti Zidane è stato capace di grandissimi risultati nella sua esperienza da tecnico. Con il Real Madrid, infatti, due campionati e tre Champions League lo rendono il più vincente dal 2016 ad oggi. Il francese si mette alle spalle due mostri come Jurgen Klopp e Pep Guardiola che a vittorie non sono niente male.

