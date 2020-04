Dalla Francia, ecco chi sono i ‘Speedy Gonzales’ del calcio: tante sorprese nella top 10 dei più veloci al mondo

Non basta avere il tocco di palla di fino, o avere una mira micidiale sotto porta. Per essere un calciatore completo occorre, soprattutto, essere rapidi. Specie nel calcio moderno dove chi riesce ad avere il giusto equilibrio tra tecnica, fantasia e velocità farà sempre la differenza in campo.

Ecco perché, a proposito di velocità, Le Figaro ha stilato la top 10 dei giocatori più rapidi del mondo del pallone. Ligue 1, Liga e Premier League protagoniste con tanti giocatori. Niente Serie A in questa speciale classifica.