Dalla Francia, il Lione pensa a De Zerbi per il dopo Garcia…

Potrebbe esserci la Ligue 1 nel futuro dell’attuale allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi. Dalla Francia, sono convinti che il Lione stia pensando anche al mister italiano per il prossimo anno. Potrebbe essere proprio lui il sostituto di Rudi Garcia.

Lione: idea De Zerbi dopo Garcia

Secondo quanto riferisce L’Equipe, in casa Lione si pensa ad un cambiamento. Nonostante i buoni risultati ottenuti nell’ultima stagione di Champions League con le grandi prove contro Juventus e Manchester City, il tempo di Rudi Garcia alla guida del club potrebbe essere terminato. A fine stagione ci sarà, con ogni probabilità, un cambio.

Da quanto si apprende, il patron Aulas avrebbe in mente di non rinnovare la fiducia nell’ex tecnico anche della Roma e avrebbe una rosa vasta di opzioni. Tra queste, anche il mister del Sassuolo Roberto De Zerbi che in questi anni in neroverde ha davvero stupito tutti col suo gioco avvolgente e spettacolare.

Tra gli altri candidati, anche Christophe Galtier (Lille), Lucien Favre (Borussia Dortmund), Jorge Sampaoli (Atletico Mineiro), Marco Rose (Borussia Mönchengladbach) e Peter Bosz (Bayer Leverkusen).

