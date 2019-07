Dalla Francia, il Napoli tenta il colpo: affondo per Fekir

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Nabil Fekir al Real Betis di Siviglia, ma l’attaccante francese starebbe tentennando. Il motivo? Aspetta un’offerta migliore.

E come riporta RMC Sport, la proposta in questione potrebbe arrivare dalla Serie A dove il Napoli avrebbe mosso i primi passi facendo un sondaggio con l’Olympique Lione, club in cui milita il giocatore. Il classe ’93 che indossa la maglia del club francese dal 2011 potrebbe cambiare aria. Nonostante fosse davvero vicino al Betis, l’interessamento del Napoli potrebbe aver cambiato le cose.

Assente nell’ultima amichevole disputata dal Lione contro il Genoa, Fekir sembra sempre più distante dalla società francese. Per il Napoli, il giocatore, centrocampista o ala, potrebbe essere una valida alternativa a James Rodriguez per il quale la trattativa potrebbe tirarsi avanti ancora per le lunghe. Gli azzurri potrebbero strappare il calciatore per circa 25 milioni di euro. Fekir ha un contratto in scadenza nel 2020 e la società francese non può avanzare pretese economiche superiori.