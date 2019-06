Dalla Francia – Pazza idea Conte, vuole Dani Alves all’Inter

Dopo due stagioni, Dani Alves ha detto addio al Paris Saint-Germain. E mentre il brasiliano sogna un clamoroso ritorno al Barcellona, per lui, dopo l’avventura alla Juventus di tre anni fa, si potrebbero aprire nuovamente le porte dell’Italia. L’esterno, come riporta France Football, è infatti l’oggetto del desiderio di Antonio Conte, che vorrebbe portarlo a Milano per rinforzare la corsia destra dell’Inter.

CONCORRENZA – Sul giocatore vi è però l’interesse di numerosi altri club, tra cui quello di Borussia Dortmund e Manchester City, con l’opzione Cina sullo sfondo. I nerazzurri, però, non hanno intenzione di lasciarsi intimorire, provando quanto meno a fare un tentativo