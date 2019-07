Dalla Francia sicuri: non solo Pepé, il Napoli tratta anche Leao con il Lille

Non solo James Rodriguez nei pensieri del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il nome, non tanto nuovo, è quello di Nicolas Pépé, gioiello classe 1995 del Lille. Per lui una valutazione davvero alta, che gli azzurri vorrebbero limare magari con l’inserimento di Ounas.

Ma la novità, riportata dai media francesi, tra cui Le Figaro e L’Equipe, è rappresentata da Rafael Leão, portoghese, sempre del Lille, classe ’99. Secondo i rumors di mercato, infatti, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio anche per lui. Una doppia operazione che potrebbe vedere una spesa molto elevata da parte del club azzurro. La concorrenza, per entrambi gli obiettivi, è davvero alta, ma non è detto che la società di De Laurentiis, soprattutto se la situazione legata a James Rodriguez non dovesse sbloccarsi, non possa tirar fuori il super, doppio, colpo.