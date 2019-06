Dalla Germania, Bayern Monaco vira su Dembelé: se saltà Sané assalto al gioiello del Barcellona

Il Bayern Monaco potrebbe puntare con decisione su Ousmane Dembelè in caso di mancato arrivo di Leroy Sanè, esterno offensivo del Manchester City.

I piani di mercato del club tedesco potrebbero essere improvvisamente cambiati. Dalla Germania, in particolare la Bild, lancia la bomba di mercato secondo cui i bavaresi potrebbero aver accantonato la pista che porta all’esterno dei Citizens per partire all’assalto del giovane francese. Dembelé è legato al Barcellona fino al 2022 ma il possibile arrivo di Neymar e quello quasi sicuro di Griezmann, potrebbero togliere molto spazio al classe ’97. Ecco perché, nei piani del Barcellona ci sarebbe l’idea di cederlo all’estero. Il Bayern Monaco si fa sotto e punta al grande colpo. In questa stagione la stellina anche della Nazionale francese ha collezionato 42 presenze, impreziosite da 14 reti e 9 assist.