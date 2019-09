Dalla Germania, Loew ascolta Ter Stegen: sarà lui il nuovo titolare

La Germania calcistica si è divisa nelle ultime settimane tra Marc-André Ter Stegen e Manuel Neuer. Il nuovo che avanza ed il portiere della Nazionale interessati al posto da titolare nella selezione campione del mondo nel 2014. Ad innescare il duello ci avevano pensato alcune dichiarazioni del numero uno del Barcellona, infuriato per non aver mai potuto mostrare il proprio potenziale. Neuer aveva replicato piccato, spiegando che la titolarità non riguardava esclusivamente loro due, ma anche altri portieri. Secondo il quotidiano Kicker, il Commissario Tecnico della Germania Joachim Loew avrebbe deciso di accontentare Ter Stegen, facendogli giocare le prossime partite.