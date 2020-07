Dalla Romania: “Becali e la Roma hanno ingannato la Lazio per il riscatto di Radu”

Stefan Radu, difensore della Lazio, se è rimasto tutti questi anni a Roma è anche grazie ad un “inganno” a cui è stata sottoposta la società di Lotito da parte di uno degli uomini forti del calcio rumeno, Giovanni Becali.

L’INGANNO

Stefan Radu è alla Lazio ormai dal 2008, ma all’epoca dei fatti (estate 2008) sembra che la squadra biancoceleste non fosse affatto intenzionata a trattenere il giocatore. Arrivato a gennaio 2008 in prestito dalla Dinamo Bucarest il difensore rumeno era stato pagato fino a quel momento soltanto 1 milione di euro; alla fine della stagione, però, la dirigenza laziale non era convinta di trattenerlo, così Giovanni Becali, che all’epoca lavorava per la Società rumena, si inventò la furbata dell’anno.

UNA MOSSA VINCENTE

Secondo quanto raccontato da Gazeta Sporturilor, Becali iniziò a fare pressioni sulla Roma affinché la società capitolina fingesse tramite un fax di aver intenzione di acquistare il difensore per un costo totale di 5 milioni di euro. La Lazio, una volta venuta a sapere di questa presunta trattativa, pare che non abbia avuto più dubbi e ha deciso di riscattare Radu, sebbene non al prezzo concordato con i giallorossi, bensì per 4 milioni. In questo modo il difensore è potuto restare a Roma fino ai giorni nostri, in cui è diventato uno dei punti fissi della società biancoceleste.